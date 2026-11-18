Autor:ATV redakcija
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Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsila je A.M. (67) iz Gračanice kod koga su u pretresi pronašli i oduzeli marihuanu.
Akcija je sprovedena po nalogu Opštinskog suda u Gračanici, te je pretresena kuća i pomoćni objekti koje je koristio osumnjičeni.
”U pretresu je pronađena i privremeno oduzeta određena količina biljke nalik na marihuanu, dvije puške, šezdeset metaka i dvije patrone”, navode u policiji.
U policiji navode da je A.M. osumnjičen da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa droga i nedozvoljeno držanje oružja i drugih eksplozivnih materija.
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