Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsila je A.M. (67) iz Gračanice kod koga su u pretresi pronašli i oduzeli marihuanu.

Akcija je sprovedena po nalogu Opštinskog suda u Gračanici, te je pretresena kuća i pomoćni objekti koje je koristio osumnjičeni.

”U pretresu je pronađena i privremeno oduzeta određena količina biljke nalik na marihuanu, dvije puške, šezdeset metaka i dvije patrone”, navode u policiji.

U policiji navode da je A.M. osumnjičen da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa droga i nedozvoljeno držanje oružja i drugih eksplozivnih materija.