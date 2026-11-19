Brčanska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog za razbojništvo nad župnikom Župe svetog Ante Padovanskog u Boću kod Brčkog Filipom Maršićem, potvrdio je ATV-u šef Policije Brčkog distrikta Goran Pisić.

”Policijski službenici Policije Brčko distrikta danas su u ulici Miroslava Krleže uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo iz člana 283. stav 2 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH počinjeno nad sveštenikom katoličke crkve”, rekao je Pisić.

On kaže da su aktivnosti realizovane u saradnji sa Tužilaštvom Brčko distrikta, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje istražne mjere i radnje.

Više informacija biće poznato sutra.

Hronika Župnik iz Brčkog zadobio sedam uboda, spasile ga komšije

Podsjetimo, Filip Maršić napadnut je 17. novembra po dolasku u župnu kuću u Boću. Napadač ga je sačekao i prijeteći nožem tražio mu novac. Došlo je do borbe tokom koje je Maršić zadobio sedam površinskih uboda nožem. Maršić je uspio izaći iz kuće i poći prema ulici, gdje je preskočio ogradu. U tim trenucima naišle su komšije koje su ga prevezle u Hitnu pomoć.