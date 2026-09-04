Uhapšena učenica koja je nožem napala i povrijedila dvije djevojčice

Policijski službenici su uhapsili 15-godišnju učenicu Osnovne škole "Gornja Tuzla", inače osumnjičenu za brutalni napad na dvije 14-godišnjakinje, koji se dogodio jutros na prostoru školskog dvorišta.

Kao što je poznato, dvije 14-godišnjakinje povrijeđene su jutros u školskom dvorištu, a kako je zvanično potvrđeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK, za napad na njih se sumnjiči 15-godišnja učenica.

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Nakon prijavljivanja slučaja, 15-godišnjakinja je stavljena pod kontrolu policije, a tokom dana je uslijedilo i njeno hapšenje, što je potvrđeno za Klix.ba.

Povrijeđene djevojčice su prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, a u Klinici za dječije bolesti se nalaze pod opservacijom.

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Prema ranijim riječima portparol tuzlanskog UKC-a Ersije Aščerić Mujedinović, kod jedne djevojčice su konstatovane povrede u vidu posjekotine na lijevoj podlaktici, a kod druge posjekotine u predjelu lijeve potkoljenice, lijeve plećke i ramena lijeve ruke.

Uviđaj su na mjestu događaja izvršili službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla s ciljem potpunog rasvjetljavanja ovog incidenta, a pod nadzorom kantonalnog tužioca.