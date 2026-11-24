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Foto: ATV

Policija Republike Srpske u saradnji sa SIPA-om uhapsila je jutros Nikolinu Šljivić, bivšeg narodnog poslanika, a na području Olova uhapšen je Naser Orić.

Pripadnici SIPA, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros provode akciju širom BiH, usmjerenu protiv osoba koje su pomagale prilikom skrivanja odbjeglog kriminalca Đorđa Ždrale.

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