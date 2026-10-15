Užas u BiH: Vatrogasci gasili požar, pa pronašli tijelo

Autor:ATV redakcija
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Neumski vatrogasci pronašli su tijelo prilikom gašenja požara u Gradačkom polju.
Dojavu o požaru u Gradačkom polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, vatrogasci su primili u 11.35 časova.
Vatrogasne ekipe su uspjele lokalizovati požar, saopšteno je iz Vatrogasne jedinice iz Neuma.
O slučaju su obaviještene nadležne službe i policija kako bi se utvrdio identitet nastradale osobe i uzrok smrti, prenosi Srna.
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