Okružno javno tužilaštvo u Prijedoru podiglo je optužnicu protiv D.K. iz tog grada zbog nasilja u porodici nad vanbračnom suprugom G.L. kojoj je, pijan, prijetio ubistvom stavljajući joj signalni pištolj u usta!

Prema optužnici sve se odigralo 18. avgusta 2023. godine u iznajmljenom stanu u kojem su živjeli. U optužnici se navodi da je R.Z. u vidno pijanom stanju oko tri sata iza ponoći došao u stan i probudio G.L.

”Nakon kratke verbalne rasprave R.Z. je otvorio ormar i uzeo signalni pištolj i rekao joj da slobodno zove policiju jer ”baš ima želju da nekog ubije”. Rekao je da će nju i njenog brata odvesti i ubiti. Zatim joj je stavio signalni pištolj u usta, njenu glavu prislonio na svoje noge, a potom joj pištolj stavio na čelo prijeteći da će je ubiti ako ne bude radila kako on kaže i da će dobijati batine svakodnevno”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je nakon toga u dnevnom boravku više puta udario vanbračnu suprugu šamarom po licu.

”Dok je sjedila na kauču, uhvatio ju je rukama za kosu i počeo daviti. Zatim je uzeo nož, prislonio joj ga uz vrat. Zatim je ostavio nož i nastavio je šamarati i čupati za kosu”, piše u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica R.Z. prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.