Autor:ATV redakcija
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U naselju Poriječani kod Visokog u noći s 18. na 19. novembar aktivirana je eksplozivna naprava.
U eksploziji nije bilo povrijeđenih, a na nekoliko objekata nastala je materijalna šteta, potvrdila je za portal CrnaHronika Jasmina Čunjalo, portparol Uprave policije MUP-a ZDK.
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Policijska stanica Visoko zaprimila je prijavu da je napravu aktivirala nepoznata osoba. Policija je obavila uviđaj i o događaju obavijestila dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZDK.
Na fotografiji s mjesta događaja vidi se policijska traka postavljena preko ulice. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju slučaja.
“Dana 18/19. 11. 2026. godine Policijska stanica Visoko zaprimila je prijavu da je u toku noći u mjestu Poriječani nepoznata osoba aktivirala eksplozivnu napravu. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih lica, a nastupila je materijalna šteta na nekoliko objekata.
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O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZDK, izvršen je uviđaj na licu mjesta, te policijski službenici nastavljaju dalji rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju predmetnog događaja.” – potvrdila je Jasmina Čunjalo, portparol Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.
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