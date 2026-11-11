Vozač Nenada Nešića obuhvaćen velikom akcijom POSKOK-a, oduzet mu automobil

Darko Čajić, vozač Nenada Nešića koji radi pri Civilnoj zaštiti Republike Srpske, obuhvaćen je velikom policijskom akcijom koja se nalogu POSKOK-a Federalnog tužilaštva FBiH sprovodi protiv dvije organizovane kriminalne grupe.

Kako saznaje ATV Čajić trenutno nije lišen slobode, ali se u okviru akcije pretresa njegova imovina, kao i privatni automobil, koji će biti oduzet. Inače, Čajić je ranije bio zaposlen u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela u BiH, gdje je bio angažovan kao Nešićev pratilac.

Akcija je započela rano jutros i njome je obuhvaćeno najmanje 11 osoba osumnjičenih za organizovani kriminal, trgovinu drogom i pranje novca.

Zaplijenjeno 110 kilograma droge?

Kako pišu federalni mediji u akciji su uhapšeni Muharem Smajlović, Edib Džedžibeg i Selma Bogučanin, supruga Amela Bogučanina, koji se nalazi u pritvoru zbog pucnjave na Vracama od 7. juna u kojoj je ubijen Branislav Janjić. U obračunu dvije kriminalne grupe ranjeni su Bogučanin i Sergej Fortula, dok je Janjić od posljedica ranjava podlegao u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

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Džedžibeg i Amel Bogučanin su zajedno hapšeni 2022. godine u akciji “Hornet” zbog preprodaje droge koju su nabavljali preko škaljarskog klana. Istraga.ba navodi da je u jutrošnjem pretresu kod Džedžibega pronađeno oko 80 kilograma skanka i 30 kilograma spida.

Akciju ”otvorilo” hapšenje vozača KPZ Zenica

Kako piše istraga.ba nedavno hapšenje Ibrahima Handanovića, radnika Kazneno-popravnog zavoda Zenica i pratioca direktora tog zavoda Rusmira Isaka, otvorilo je istražiocima trag prema kriminalnoj grupi Muharema Smajlovića zvanog Ćelo iz Zenice, koja je meta današnje akcije.

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Boris Trninić, v.d. direktor Civilne zaštite Republike Srpske, kaže za ATV da zvanično nije obaviješten da je akcijom obuhvaćen njihov radnik, te da je za sve saznao iz medija.

Trninić: Podržavam rad istražnih organa

”Apsolutno podržavam rad svih policijskih agencija i tužilaštava, pogotovo kada su u pitanju stvari koje su predmet akcije koja se sprovodi. Jako sam razočaran i uzrujan činjenicom da se neko od naših radnika dovodi u vezu sa takvim krivičnim djelima”, rekao je Trninić.

Po nalogu Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH, akciju sprovode Uprava policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Federalna uprava policije, Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH i Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Pretresi na više lokacija

”U okviru akcije vrše se pretresi na više lokacija na području Zeničko-dobojskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog kantona, kao i na području Republike Srpske. Izdate su naredbe za lišenje slobode osumnjičenih osoba, a aktivnosti na njihovoj realizaciji su u toku”, saošptilo je Federalno tužilaštvo FBiH.

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Dodaju da aktivnosti na terenu obuhvataju privođenje osumnjičenih, kao i pretrese stambenih i drugih objekata i imovine, te privremeno oduzimanje vozila i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

”Operativnim aktivnostima obuhvaćeno je više desetina osoba, a preoduzete mjere i radnje usmjerene su na dokumentovanje krivičnih djela, prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti koje se dovode u vezu sa djelovanjem navedenih organizovanih kriminalnih grupa”, navode u Federalnom tužilaštvu.