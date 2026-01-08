Logo
Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

Izvor:

ATV

08.01.2026

13:42

Komentari:

0
Затражена обдукција тијела Цвијана Симића
Foto: Facebook

Beživotno tijelo Cvijana Simića (27), čiji nestanak je prijavljen 4. januara, pronađeno je u srijedu, 7. januara, prilikom pretresa terena u mjestu Surjan, u opštini Mrkonjić Grad, oko 14.20 časova, u močvari pored rijeke Vrbas.

"Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' Mrkonjić Grad", stoji u saopštenju Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Дрина

Društvo

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola C.S. iz Italije čiji je nestanak prijavljen 04.01.2026. godine Policijskoj upravi Banjaluka.

Od strane postupajućeg tužioca naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci.

Podsjećamo, Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci.

илу-аутомобил-23122025

Auto-moto

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

Nestanak je prijavljen 4. januara i njegov automobil opel astra snimljen je na području Surjana kod Mrkonjić Grada.

Cvijan Simić

obdukcija

Komentari (0)
