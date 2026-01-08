Zatražena obdukcija tijela Cvijana Simića

Izvor:
ATV
08.01.2026
13:42
Komentari:0
Beživotno tijelo Cvijana Simića (27), čiji nestanak je prijavljen 4. januara, pronađeno je u srijedu, 7. januara, prilikom pretresa terena u mjestu Surjan, u opštini Mrkonjić Grad, oko 14.20 časova, u močvari pored rijeke Vrbas.
"Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' Mrkonjić Grad", stoji u saopštenju Policijske uprave Mrkonjić Grad.
Identifikacijom beživotnog tijela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola C.S. iz Italije čiji je nestanak prijavljen 04.01.2026. godine Policijskoj upravi Banjaluka.
Od strane postupajućeg tužioca naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci.
Podsjećamo, Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci.
Nestanak je prijavljen 4. januara i njegov automobil opel astra snimljen je na području Surjana kod Mrkonjić Grada.
