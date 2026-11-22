U nedjelju, 22. novembra, u 15.20 sati došlo je do saobraćajne nesreće u Istočnom Sarajevu u pravcu prema Vracama.

Sudar dva vozila stvorio je veliku gužvu u ovom dijelu grada.

U udesu nema povrijeđenih osoba, ali se saobraćaj odvojila usporeno.

Hronika Saobraćajna nesreća u Klašnicama: Povrijeđeni mladić prevezen u UKC

"Došlo je i do preusmjerevanja saobraćaja, jer mnogi vozači nisu mogli čekati, pa su tražili alternativne pravce da bi nastavili svoju vožnju", piše RadioSarajevo.

Na vozilima je pričinjena materijalna šteta.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje zbog velike gužve nastale nakon saobraćajne nesreće.