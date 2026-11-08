Životinja zaglavljena u hladnjaku: Vozači upozorili na psa na putu u BiH, ubrzo se desila nesreća

Nesvakidašnja saobraćajna nesreća desila se kod tunela "Zenica" na auto-putu između Zenice i Žepča.

Naime, jedan vozač udario je psa koji mu je istrčao na saobraćajnicu, a nesrećna životinja doslovno je, od siline udara, ostala zaglavljena u hladnjaku automobila.

Da stvar bude još gora, vozači su još sinoć primijetili psa i na društvenim mrežama upozorili druge vozače.

Očigledno da niko od nadležnih nije reagovao i uklonio psa sa saobraćajnice te je došlo do neželjenog ishoda.

Na vozilu je nastala velika materijalna šteta.

Nema informacija da li je neko od osoba povrijeđen u ovom udesu.