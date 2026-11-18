Vrhbosanska nadbiskupija oglasila se o napadu na župnika Filipa Maršića navodeći da mu je maskirani napadač nožem nanio sedam površinskih uboda, te da povrede srećom nisu opasne po život.

Pojašnjavanju da je Maršić napadnut u župnoj kući u Boću kod Brčkog.

”Prema kazivanju fra Nike Josića, župnika u Ulicama i Brčanskog dekana, napad se dogodio po dolasku Maršića u župnu kuću gdje ga je napadač dočekao i tražio novac uz prijetnju nožem. Nakon toga nastupila je borba u kojoj je Maršić zadobio četiri ubodne rane u grudnom košu, te tri na ruci. Uspio je izaći iz kuće i poći prema ulici te je prilikom preskakanja ograde povrijedio i ruku”, navodi Vrhbosanska nadbiskupija.

Dodaju da su, na sreću, u tim trenutcima naišle komšije koje su Maršića prebacili u Hitnu pomoć. Trenutno se nalazi u bolnici u Brčkom i nije životno ugrožen.

Policija Brčko Distrikta po dojavi je napravila uviđaj i izuzela snimke s video nadzora sa župne kuće i okolnih objekata te radi na pronalasku počinitelja ovog nedjela.

”Vrhbosanska nadbiskupija poziva sve vjernike na molitvu za ozdravljenje Filipa Maršića te apeluje na mjerodavne institucije da preduzmu neophodne mjere kako bi se napadač pronašao. Isto tako se zahvaljuje medicinskom osoblju i komšijama koji su prvi pritekli u pomoć vlč. Maršiću”, navodi Vrhobosanska nadbiskupija.