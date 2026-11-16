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Zvorničanin uhapšen zbog lomljenja inventara i prijetnji radnicima kladionice

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АТВ редакција
16.11.2026 09:28

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MUP Republike Srpske policija kadeti Zalužani uniforma
Foto: ATV

Zvornička policija uhapsila je lice inicijala B.R. iz ovog grada zbog lupanja inventara u kladionici pri čemu je prijetio radnicama.

Nadležnoj policijskoj stanici je navedenog dana oko 23.55 časova prijavljeno da lice B.R. lupa inventar u objektu igara na sreću na području Zvornika, pri čemu je radnicima objekta upućivalo pogrdne riječi i prijetnje.

Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv navedenog lica, saopštio je PU Zvornik.

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Tagovi :

Policija

PU Zvornik

prijetnje

lupali inventar

hapšenje

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