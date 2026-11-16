Zvorničanin uhapšen zbog lomljenja inventara i prijetnji radnicima kladionice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zvornička policija uhapsila je lice inicijala B.R. iz ovog grada zbog lupanja inventara u kladionici pri čemu je prijetio radnicama.
Nadležnoj policijskoj stanici je navedenog dana oko 23.55 časova prijavljeno da lice B.R. lupa inventar u objektu igara na sreću na području Zvornika, pri čemu je radnicima objekta upućivalo pogrdne riječi i prijetnje.
Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv navedenog lica, saopštio je PU Zvornik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
18 h0
Hronika
18 h0
Hronika
23 h0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu