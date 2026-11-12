"Ako pisneš, ubiću te": Zvjerski napad u Jankomiru zataškavan mjesecima

Svjedok koji je u januaru ove godine prijavio medicinskog tehničara iz Klinike za psihijatriju u Jankomiru zbog gušenja vezanog pacijenta jastukom, prepoznao ga je na fotografijama napada na Kristiana Josipa Periša.

Riječ je o tehničaru N., čije se ime sada direktno povezuje sa smrću 32-godišnjeg bivšeg atletičara. Periš je preminuo 21. oktobra u istoj klinici nakon što su ga tehničari, prema snimcima video-nadzora, pretukli, pritiskali mu vrat i držali jastuk na licu, čak i kada je prestao da pruža otpor, prenosi Indeks.hr.

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu saopštilo je 8. novembra da je četvorici tehničara osumnjičenih za teško ubistvo određen pritvor.

"Ako pisneš, ubiću te"

Prema navodima iz krivične prijave u koju su novinari imali uvid, očevidac R. T. detaljno opisuje gotovo identičan napad koji se dogodio 18. decembra 2025. godine. On navodi da je isti tehničar oko jedan čas iza ponoći pet minuta udarao i jastukom gušio pacijenta T., koji je bio vezan za krevet, a potom se vratio u sobu i nastavio sa nasiljem uz prijetnju: "Ako pisneš o ovome, ubiću te."

Sljedećeg jutra prestrašeni pacijent odbio je da prijavi napad, ali je očevidac o svemu obavijestio kompletan ljekarski tim tokom vizite, kao i nadležne u bolnici, nakon čega je angažovao i advokata.

Bolnica i Tužilaštvo mjesecima ignorisali prijave

Advokat Ivan Vrdoljak zatražio je hitno ispitivanje i sprovođenje radnje prepoznavanja, ali to nikada nije učinjeno.

"Na osnovu toga što radnja prepoznavanja nije provedena i što je tehničar mjesecima nastavio normalno da radi, jasno je da policija, tužilaštvo i bolnica nisu adekvatno reagovali. Iako je počinilac službeno lice, a žrtva osoba sa duševnim smetnjama što zahtijeva hitno postupanje odgovoreno nam je da bolnica neće ništa preduzimati dok ne stigne tužba", izjavio je Vrdoljak.

Ovi detalji otvaraju pitanje odgovornosti rukovodstva klinike za zataškavanje nasilja. Majda Grah, koja je danas podnijela ostavku na mjesto vršioca dužnosti direktorke klinike u Jankomiru, nalazila se na čelu ove ustanove i u vrijeme kada se dogodio prvi prijavljeni napad.