Bivša hrvatska olimpijka optužila je poznatog atletskog trenera za višegodišnje ucjene, manipulacije te fizičko, psihičko i seksualno zlostavljanje koje je, kako tvrdi, počelo dok je bila maloljetna.

Ona je svoju ispovijest iznijela za RTL Direkt povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, otvarajući pitanje zlostavljanja djevojčica u sportskim klubovima.

Prema njenim navodima, seksualno zlostavljanje počelo je kada je imala 17 godina, dok je već sa 15 otkrila mračnu stranu hrvatske atletike.

Ispričala je da se povjerenje trenera sticalo tako što je morala da dođe u njegovu spavaću sobu, svuče se u tange i rve s njim, iako je on bio oženjen i imao djecu.

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Dodala je da je trener kontrolisao i njen privatni život – s kim će se družiti i razgovarati, šta će nositi i slušati, pa čak i kakvu će frizuru imati.

Bijeg iz sporta i svjedočanstva drugih djevojaka

Iako je ostvarivala vrhunske sportske rezultate, zlostavljanje je ostavilo ozbiljne posljedice po njeno mentalno zdravlje.

Nakon nastupa na Olimpijskim igrama povukla se iz sporta kako bi pobjegla od zlostavljača, a nekoliko godina kasnije završila je kod psihijatra sa dijagnozom teške depresije i terapijom.

Svoje iskustvo podijelila je i Tena Sakar Vukić, koja je trenirala u drugom klubu i tvrdi da ju je trener zlostavljao tokom masaže.

Navela je da je policija sprovela istragu nakon njene prijave, ali da je DORH slučaj odbacio, dok je treneru izrečena mjera mirovanja licence na 30 dana nakon čega je vraćen na posao.

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Kada je svoju priču objavila na društvenim mrežama, javilo joj se 15 žrtava iz atletike, neke i sa anonimnih naloga zbog straha.

Redakciji RTL Direkta stigle su i brojne poruke drugih djevojaka iz cijele Hrvatske u kojima opisuju neprimjerene postupke i zlostavljanja, većinom dok su bile maloljetnice.

Optužbe za zataškavanje i reagovanja institucija

Sekretar atletskog kluba Sesvete Duje Bonaci upozorava da je problem zlostavljanja u atletici široko rasprostranjen i tvrdi da je prijava koju je podnio protiv visokog zvaničnika Atletskog saveza zataškana, nakon čega su on i klub izbačeni iz saveza.

Iz Atletskog saveza su poručili da je Bonaci izbačen zbog podnošenja lažnih prijava i nanošenja štete atletici.

Hrvatski olimpijski odbor potvrdio je da je upoznat sa više prijava o mogućem zlostavljanju maloljetnika, naglasivši da navode ne može tretirati kao utvrđene činjenice, ali da ih treba razmotriti u skladu sa propisima i uz zaštitu svih učesnika.

Bivša olimpijka, koja je svoj slučaj prijavila policiji prije desetak dana, istakla je da su mnogi u sportskim krugovima znali za ovakva ponašanja, ali su ćutali. Ona je pozvala sve žrtve da progovore i prijave zlostavljače, poručivši da predatorima nema mjesta u sportu, prenosi Indeks.