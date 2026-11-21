Hrvatska policija uhapsila je juče u Zagrebu Bojana Matanovića (33), državljanina Albanije i navodnog člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe.

Hapšenje je izvršeno postupajući po crvenoj potjernici NCB Interpol Podgorica, saopšteno je iz Uprave policije.

On se potražuje zbog sumnje da je pružao logističku podršku osumnjičenom za ubistvo Saše Klikovca počinjeno 18. jula 2020. godine u Zeti, piše "RTCG".

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Iz policije su naveli da je međunarodna potjernica raspisana kako bi se obezbijedilo prisustvo Matanovića u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio produženo krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Navodno bio u grupi Alana Kožara

Prema sumnjama istražitelja, Matanović je tokom 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije koju su formirali Igor Krstović i i sada pokojni Alan Kožar, a kojoj se pridružilo još 11 osoba.

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Organizacija je, kako se sumnja, formirana radi izvršenja više krivičnih djela, među kojima je i ubistvo Klikovca.

"Osumnjičeni B. M. je, kako se sumnja, nakon izvršenja krivičnog djela teško ubistvo na štetu S. K, pružao logistiku licu koje se sumnjiči da je neposredni izvršilac teškog ubistva, M. M, na način što je vozilom, radi nadziranja puta, išao ispred vozila u kojem se nalazio M. M. od Podgorice do drugog grada", saopšteno je iz policije.

Dodaju da se on sumnjiči i da je obezbijedio smještaj osumnjičenom za neposredno izvršenje ubistva, kako bi se sakrio nakon zločina.

"Takođe je M. M. obezbijedio i iznajmljeni štek stan za skrivanje nakon izvršenog krivičnog djela na području tog drugog grada", navodi se u saopštenju.

Istraga obuhvata 12 osoba

Istraga u ovom predmetu obuhvata 12 osoba, a sprovodi se po naredbi Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su počinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, podstrekavanje na teško ubistvo i produženo krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

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Iz Uprave policije saopšteno je da slijedi dalja komunikacija nadležnih organa Crne Gore i Hrvatske radi izručenja Matanovića.