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Crna Gora: Muškarac uhapšen zbog prijetnji ocu

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19.10.2026 22:49

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili V.P. zbog sumnje da je prijetio ocu.

Kako je saopšteno iz ODT-a, V.P. će biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.

„Osnovano se sumnja da je osumnjičeni prijetnjom da će napasti na život i tijelo svog oca ugrozio njegovu sigurnost i da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, navodi se u saopštenju.

(RTCG)

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Tagovi :

Crna Gora

hapšenje

prijetnja

Nikšić

nasilje u porodici

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