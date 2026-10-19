Crna Gora: Muškarac uhapšen zbog prijetnji ocu

Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili V.P. zbog sumnje da je prijetio ocu.

Kako je saopšteno iz ODT-a, V.P. će biti priveden na saslušanje dežurnom tužiocu.

„Osnovano se sumnja da je osumnjičeni prijetnjom da će napasti na život i tijelo svog oca ugrozio njegovu sigurnost i da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, navodi se u saopštenju.

(RTCG)