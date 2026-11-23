Predstavnica Crne Gore na izboru za Mis univerzuma 2026. godine, 22-godišnja Marija Aleksandra Ivezaj, privukla je pažnju tokom predstavljanja nacionalnih kostima u Portoriku.

Na sceni je rukama oblikovala znak dvoglavog orla, koji se povezuje sa albanskim nacionalnim identitetom.

Njen gest izazvao je rasprave na društvenim mrežama, a o svemu su izvještavali i brojni regionalni mediji.

Pokazala simbol koji se povezuje sa Albanijom

Tokom predstavljanja nacionalnih kostima, održanog 21. novembra u San Huanu, Ivezaj je rukama oblikovala znak koji podsjeća na dvoglavog orla sa albanske zastave. Isti gest tokom predstavljanja pokazala je i predstavnica Albanije.

Crnogorska predstavnica je potom na svom Instagram profilu objavila i fotografije u nacionalnom kostimu, na kojima ponovo pokazuje isti znak.

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Ovaj gest privukao je pažnju zbog činjenice da Ivezaj na međunarodnom takmičenju predstavlja Crnu Goru, dok se simbol koji je pokazala najčešće koristi kao izraz albanskog nacionalnog identiteta.

Pojedini regionalni mediji njen potez opisali su kao skandal, a neki su ga povezali i sa idejom takozvane Velike Albanije. Međutim, nema potvrde da je Ivezaj ovim gestom željela da pošalje takvu političku poruku.

Šta znači znak dvoglavog orla?

Dvoglavi orao jedan je od najprepoznatljivijih albanskih nacionalnih simbola. Crni dvoglavi orao nalazi se na crvenoj zastavi Albanije.

Ovaj gest poznat je i u sportu, gdje ga koriste pojedini sportisti albanskog porijekla, naročito tokom proslavljanja pobjeda i postignutih golova.

U određenim političkim kontekstima povezuje i sa albanskim nacionalizmom, ali njegovo pokazivanje samo po sebi nije dokaz podržavanja ideje Velike Albanije.

Zanimljivo je i to da se dvoglavi orao nalazi na grbu Crne Gore, iako je riječ o drugačijem heraldičkom prikazu.

Ko je Marija Aleksandra Ivezaj?

Marija Aleksandra Ivezaj ima 22 godine, albanskog je porijekla i dolazi iz Tuzi u Crnoj Gori. Na svom Instagram profilu opisuje se kao "ponosna Albanka koja predstavlja Crnu Goru".

Studira pravo na Univerzitetu Crne Gore, a povezuje se i sa inicijativom "Her Blum", koja je usmjerena na podršku obrazovanju djevojčica.

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Titulu Mis univerzuma Crne Gore osvojila je u junu ove godine u Tirani, gdje su na zajedničkoj svečanosti izabrane i predstavnice Albanije i Kosova.

Finale izbora održava se 24. novembra

Ovogodišnji izbor za Mis univerzuma održava se u San Huanu, u Portoriku, a riječ je o 75. izdanju međunarodnog takmičenja ljepote.

Predstavljanje nacionalnih kostima jedan je od dijelova takmičenja u kojem učesnice kroz odjeću i prateće detalje predstavljaju kulturu, tradiciju i istoriju zemalja iz kojih dolaze.

Veliko finale zakazano je za 24. novembar, kada će biti proglašena nova Mis univerzuma.

(B92)