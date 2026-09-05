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Deset spasilaca u akciji: Povrijeđen planinar na Durmitoru

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05.09.2026 14:30

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Дурмитор Жабљак планинарење планинари
Foto: Pexel/ Nadine K

Planinar iz Srbije povrijeđen je na Durmitoru, u rejonu vrha Prutaš, nakon što je zadobio povredu skočnog zgloba, zbog koje mu je dalje kretanje bilo otežano.

„U zajedničku akciju spasavanja odmah su krenuli pripadnici Službe zaštite Žabljak i Službe zaštite Plužine. Po dolasku do povrijeđenog planinara, ukazali su mu prvu pomoć i zbrinuli povredu. Nakon ukazane pomoći, planinar se u pratnji spasilaca bezbjedno spustio do vozila, čime je zahtjevna intervencija uspješno završena“, potvrđeno je za RINU.

U akciji je učestvovalo deset pripadnika službi zaštite, a na terenu im se pridružio i Jakša Šibalić.

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Durmitor

Crna Gora

Planinarenje

Planina

planinar

spasavanje

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