Autor:ATV redakcija
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Spasilačke ekipe tragaju za djetetom koje je upalo u rijeku Ribnicu u Podgorici.
To je potvrđeno za RTCG iz podgoričke Službe zaštite i spasavanja.
"Naše ekipe su na terenu i tragaju za djetetom", rečeno je iz pomenute službe.
Građani su policiji prijavili da su vidjeli kako je dijete upalo u rijeku.
Prema informacijama iz policije, riječ je o šestogodišnjem djetetu.
Vatrogasci su raspoređeni na tri lokacije - kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku.
Situacija je veoma složena zbog visokog vodostaja i brzine rijeke u pojedinim dijelovima.
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