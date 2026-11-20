Spasilačke ekipe tragaju za djetetom koje je upalo u rijeku Ribnicu u Podgorici.

To je potvrđeno za RTCG iz podgoričke Službe zaštite i spasavanja.

"Naše ekipe su na terenu i tragaju za djetetom", rečeno je iz pomenute službe.

Građani su policiji prijavili da su vidjeli kako je dijete upalo u rijeku.

Prema informacijama iz policije, riječ je o šestogodišnjem djetetu.

Vatrogasci su raspoređeni na tri lokacije - kod Skalina, Kapadžića mosta i na Koniku.

Situacija je veoma složena zbog visokog vodostaja i brzine rijeke u pojedinim dijelovima.