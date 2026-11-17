Autor:ATV redakcija
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Četvoro zaposlenih u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u Jankomiru dovedeno je danas na ispitivanje u Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu.
Riječ je o doktorici na specijalizaciji, dvije medicinske sestre i medicinskom tehničaru, koji su osumnjičeni u slučaju smrti 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša.
Tužioci će nakon ispitivanja odlučiti da li će protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. Ukoliko to zatraže, o tome će odlučivati sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu.
Podsjećamo, juče su uhapšeni žena (33), muškarac (27) i dvije žene (23 i 27), a svi se sumnjiče za teško ubistvo posebno ranjive osobe, prema članu 111. tačka 2, u vezi sa članom 20. stav 2. Krivičnog zakona.
Posebno je važan član 20, koji uređuje krivičnu odgovornost za nečinjenje. Prema toj odredbi, za krivično djelo može odgovarati i osoba koja nije spriječila nastupanje zabranjene posljedice, ako je imala zakonsku obavezu da to učini i ako se njen propust po djelovanju i značenju može izjednačiti sa počinjenjem djela.
To znači da se četvoro novouhapšenih ne tereti nužno da su lično udarali Periša, već da, prema sumnjama istražilaca, nisu spriječili njegovo teško ubistvo, iako su imali obavezu da intervenišu.
Za takvo krivično djelo propisana je kazna zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor. Međutim, Krivični zakon omogućava i blaže kažnjavanje počinilaca koji odgovaraju za nečinjenje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.
Zbog Periševe smrti ranije su uhapšena četvorica medicinskih tehničara, osumnjičenih za teško ubistvo posebno ranjive osobe.
Uhapšeni su 6. novembra, a nakon ispitivanja u tužilaštvu, sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je 8. novembra jednomjesečni istražni zatvor.
Nakon što su smješteni u zatvor u Remetincu, trojica su zbog bezbjednosnih razloga premještena u druge zatvorske ustanove.
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