Društvenim mrežama proširile su se objave zabrinutih roditelja učenika srednje škole u Velikoj Gorici, u kojima se navodi da među djecom kruži opasna poruka.

Jedan od učenika zaprijetio je da će u školu donijeti oružje, kao i da posjeduje spisak učenika kojima namjerava da naudi.

Roditelji su istakli da se njihova djeca zbog ovih prijetnji plaše da odlaze na nastavu. Iz škole su potvrdili da su upoznati sa situacijom, kao i da je policija obaviještena i uključena u slučaj još juče u večernjim satima, piše Dnevnik.hr.

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Bezbjednost nije ugrožena

Iz uprave škole poručili su da su sve nadležne službe odmah reagovale i da su preduzete neophodne mjere u skladu sa propisanim protokolima.

"Situacija je u potpunosti pod kontrolom, a bezbjednost učenika i zaposlenih ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Nastava se odvija redovno i u bezbjednom okruženju", naveli su iz škole.