Državljanin BiH uhapšen u Dubrovniku: Prisvojio više od 100.000 KM pazara

Državljanin BiH (28), zaposlen kao šef smjene u jednom ugostiteljskom objektu u Dubrovniku, uhapšen je zbog sumnje da je prisvojio novac od dnevnih pazara u ukupnom iznosu od 53.640 evra (104.911 KM).

Kako je saopštila PU dubrovačko-neretvanska, slučaj je prijavljen početkom oktobra, nakon što je menadžer ugostiteljskog objekta u Dubrovniku prijavio sumnju na pronevjeru. Policija je provela kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo hapšenjem 28-godišnjeg državljanina BiH.

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Prema rezultatima istrage, osumnjičeni je na radnom mjestu imao obavezu da dnevne pazare odnosi u noćni trezor banke u Dubrovniku.

Međutim, nakon što su zaposleni u računovodstvu primjetili manjak novca na računu, o tome su obavijestili menadžera objekta, koji je slučaj prijavio policiji.

Utvrđeno je da se sumnja odnosi na novac prikupljen od 17. avgusta do 19. septembra, kao i od 22. do 26. septembra. Riječ je o ukupnom iznosu od 53.640 evra koji, prema sumnjama policije, osumnjičeni nije položio u bankovni trezor, već ga je zadržao za sebe.

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Zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjere, 28-godišnjak je, uz krivičnu prijavu, predat u pritvorsku jedinicu PU dubrovačko-neretvanske.

(RadioSarajevo)