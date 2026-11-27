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Foto: Uprava policije Crne Gore

U podgoričkom naselju Zlatica danas, 27. novembra, u eksploziji je uništeno vozilo pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Nebojše Jankovića.

Kako navode crnogorski mediji eksplozija je bila jutros oko četiri sata. Mediji pišu da je vozilo totalno uništeno. Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti" dežurna služba podgoričkog Od‌jeljenja bezbjednosti jutros obaviještena da je u dvorištu kuće N.J. aktivirana eksplozivna naprava. Policija u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici radi na rasvjetljavanju događaja, a uviđaj je u toku. Srbija Automobilom pokosio djevojčicu na pješačkom: Dijete hitno prevezeno u bolnicu

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