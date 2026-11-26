Evropski parlament je izglasao rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara u kojoj se odaje počast poginulima u tom gradu, osuđuje veličanje ratnih zločinaca i poziva Srbija da otvori arhive kako bi se pronašli nestali.

Sjećanje na Vukovar ne pripada samo Hrvatskoj nego i Evropi u cjelini i služi kao trajan podsjetnik da obrana mira, ljudskih prava i osnovnih evropskih vrijednosti iziskuje stalnu budnost, žrtvu, političku hrabrost i dijalog – stoji u rezoluciji koja je usvojena na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strazburu, prenosi "Telegraf".

Rezoluciju su potpisali svi hrvatski evroposlanici, uz petero parlamentaraca iz Švedske, Njemačke, Španije, Austrije i Belgije.

U rezoluciji se Srbija poziva da otvori svoje arhive i pomogne u pronalasku nestalih.