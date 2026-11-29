U Hrvatskoj je ove godine HIV dijagnostikovan kod 93 osobe, a deset je preminulo od AIDS-a, pokazuju preliminarni podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Gotovo trećina zaraza otkrivena je u kasnom stadiju ili tek nakon obolijevanja od AIDS-a. Od 93 osobe, njih 40 imalo je prethodno poznat HIV-pozitivan status.

Kada je riječ o novooboljelim, 80 je muškaraca i 13 žena, prenose hrvatski mediji.

Najčešći put prenosa je polni odnos između muškaraca, zabilježen je kod 65 osoba, a polnim odnosom između muškarca i žene kod 14 osoba, injektiranjem droga kod tri osobe, a kod dvije osobe kao vjerovatni put prenosa je s majke na dijete.

U devet slučajeva put prenosa nije zabilježen, a nije zabilježen nijedan slučaj da se bolest prenijela transfuzijom.

Republika Srpska U ovoj godini prijavljeno 29 novooboljelih osoba od HIV-a

U Hrvatskoj je od 1985. do 16. novembra ove godine ukupno zabilježeno 2.417 osoba s infekcijom HIV-om, od toga 2.123 muškarca i 294 žene, a 689 oboljelo je od AIDS-a. U istom periodu od AIDS-a je umrlo 298 osoba, a od HIV-a i AIDS-a ukupno 434. Najviše novih prijava zabilježeno je 2015, i to 117.

Većina zaraza dijagnostikovana je u dobi od 25 do 44 godine.

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se 1. decembra, prenosi Srna.