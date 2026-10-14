Horor u komšiluku: Pozvao majstora zbog česme, pa mu prijetio klanjem

Riječki penzioner preživio je pravu dramu nakon što ga je komšija pozvao u stan pod izgovorom da mu treba popravka česme, a zatim ga satima držao zatočenog, prijetio mu smrću i pokušao da iznudi 2.000 evra.

Penzionisani J. P., koji je u komšiluku poznat kao majstor za sitne popravke, odmah se odazvao na poziv 55-godišnjeg Lovorka Z. Međutim, umjesto česme koja curi, u stanu ga je dočekao podrhtavajući horor i ilegalna reketarska pakao.

"Nećemo popravljati česmu, nego ćemo rješavati stare dugove! Ti si davno mojoj majci ukrao gedore i nisi plaćao piće u luci. Silovaću tebe, tvoju ženu i kćerku, sve ću snimiti, a onda ću vas sa pajdašima ubaciti u auto i sve rasjeći na komade", urlao je nasilni komšija na prestrašenog starca.

Kada je preplašeni penzioner pokušao da pobjegne, Lovorko mu je zapriječio put do vrata i zabranio mu da se javi na telefon kada ga je pozvala supruga. Nakon sati mentalne torture, komšija iz pakla mu je postavio ultimatum da mu do sutradan u 17 časova donese 2.000 evra, nakon čega ga je konačno pustio. Prestrašeni starac je odmah otišao pravo u policijsku stanicu.

Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv Lovorka Z. zbog pokušaja iznude i protivpravnog oduzimanja slobode. Za ove zločine tužilaštvo traži jedinstvenu kaznu od godinu dana zatvora, uslovno na četiri godine, kao i hitnu zabranu prilaska žrtvi na manje od 100 metara, prenosi Jutarnji.hr.