Snijeg i ledena kiša izazvali su probleme u saobraćaju širom Hrvatske, a za teretna vozila s prikolicama i vozila bez zimske opreme nema prohodnog putnog pravca iz unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju, Istri i Dalmaciji, kao ni u suprotnom smjeru.

Snježne pahulje jutros su dočekali i stanovnici Zagreba.

Iako novembar još nije završen, snijeg i susnježica jutros, 27. novembra, stigli su u hrvatsku prijestonicu.

Kako izvještava Jutarnji list, susnježica pada u većem dijelu grada, dok iz Sesveta stižu fotografije snježnih padavina.

Temperatura vazduha tokom jutra kreće se između nula i tri stepena Celzijusova, a povremeni snijeg očekuje se tokom prijepodneva.

Problemi na auto-putevima prema moru

Najteža situacija u saobraćaju je u Gorskom kotaru, Lici i Hrvatskom primorju, gd‌je su zimski uslovi zahvatili i neke od najvažnijih saobraćajnica u zemlji.

Prema jutrošnjem izvještaju Hrvatskog auto-kluba, zimski uslovi na snazi su na auto-putu A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Gospić, na auto-putu A6 između Kikovice i Bosiljeva 2, državnom putu DC1 između Karlovca i Vaganca, kao i na starom putu kroz Gorski kotar, od Zdihova preko Stubice do Kikovice.

Ekipe zimskih službi čiste i posipaju kolovoze, a vozači su upozoreni da ne pretiču njihova vozila.

Dodatne probleme stvara jak vjetar, zbog kojeg su uvedena ograničenja za pojedine kategorije vozila na auto-putu A7 i Jadranskoj magistrali.

Ledena kiša dodatno otežava situaciju

Osim snijega, poseban problem predstavlja ledena kiša, koja je u Lici zabilježena još sinoć.

Riječ je o padavinama koje se smrzavaju pri dodiru s hladnom podlogom, stvarajući sloj leda na putevima i trotoarima.

Društvo Gdje će biti padavina? Ovo je prognoza za danas

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je žuta upozorenja zbog snijega, mogućeg formiranja debljeg snježnog pokrivača i poledice.

Najviše snijega očekuje se u Gorskom kotaru i na sjeveru Like. Opasnost od poledice postoji i na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti zemlje.

Kakvo vrijeme donosi vikend?

Prema prognozi meteorologa DHMZ-a Izidora Pelajić, tokom poslijepodneva očekuje se postepeni prestanak padavina sa sjevera.

U unutrašnjosti Hrvatske u subotu će još biti susnježice, dok se od ned‌jelje očekuje uglavnom suvo i sunčanije vrijeme, ali uz još hladnija jutra.

Na Jadranu će najviše problema tokom vikenda stvarati bura, koja će u subotu biti jaka, s olujnim udarima.