Jedan učenik je danas povrijeđen u incidentu koji se dogodio u osnovnoj školi u Črnomelju na jugoistoku Slovenije, saopštila je lokalna policija.

Kako prenosi STA, prema preliminarnim informacijama iz Ministarstva prosvete, maskirani učenik je napao drugog učenika oštrim predmetom.

Regionalni veb portal Moja Delenjska prenio je da napadnuti učenik nije teško povrijeđen.

Policija na licu mjesta istražuje incident, navelo je ministarstvo, ističući da je u šoku zbog ovog događaja, koji

je najoštrije osudilo.

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"Škola mora da bude bezbjedno mjesto i mjesto od povjerenja, tako da ne sme biti opravdanja za ovakvo nasilje niti se sme umanjivati njegova ozbiljnost", navodi se u saopštenju.

Prema izjavama očevidaca i roditelja, veliki broj policajaca i učenika se nalazi ispred škole.

Roditelji su obaviješteni o incidentu, dodaje ministarstvo, piše Tanjug.