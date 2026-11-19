Autor:ATV redakcija
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Zagrebačka klinika za psihijatriju Sveti Ivan pokrenula je danas postupak vanrednog otkazivanja ugovora o radu za još četvoro zaposlenih zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periša.
Riječ je o doktorici, dvije medicinske sestre i medicinskom tehničaru koji su uhapšeni 16. novembra, prenio je portal Indeks.
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Četvorica medicinskih tehničara, koji su prvi uhapšeni zbog Periševe smrti, već su ranije dobili vanredne otkaze, pa je time postupak otkazivanja ugovora o radu pokrenut protiv svih osmoro osumnjičenih zaposlenih na klinici.
Iz Klinike su takođe potvrdili da su primili rješenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva, koja je utvrdila ozbiljne nepravilnosti u radu ustanove.
Zdravstvena inspekcija danas je objavila rezultate nadzora sprovedenog nakon Periševe smrti 21. oktobra, a utvrđeni su propusti u nadzoru pacijenta tokom sputavanja, vođenju medicinske dokumentacije, postupanju nakon njegove smrti, edukaciji zaposlenih i kadrovskom sastavu jednog odjeljenja.
Među najtežim nepravilnostima navedena je činjenica da tokom sputavanja pacijenta nisu evidentirani podaci o redovnom praćenju njegovih vitalnih funkcija, obilascima, njezi i bezbjednosnim mjerama, kao ni o propisanim pauzama od sputavanja.
Periš je 21. oktobra dovezen u Kliniku za psihijatriju “Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru u pratnji hitne pomoći i policije, nakon čega je iste večeri u 21.26 časova proglašena njegova smrt.
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Snimak nadzornih kamera u trajanju dužem od osam minuta pokazao je da su medicinski tehničari Periša vezali za krevet, udarali ga i pritiskali mu lice jastukom, kao i vrat i grudni koš koljenima, dok nije prestao da daje znake života.
Preliminarni nalazi obdukcije otkrili su brojne povrede, uključujući prelome rebara i grudne kosti, kao i edem pluća i mozga.
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