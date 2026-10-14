Još jedna žrtva katastrofalnog požara u Omišu

Nažalost, preminula je još jedna, peta osoba od posljedica povreda zadobijenih u katastrofalnom požaru na omiškom području. Jutros je u KBC-u Split, na Odjeljenju intenzivne njege, preminuo muškarac rođen 1951. godine.

U ovom trenutku žive su još tri osobe od ukupno osam koje su bile životno ugrožene. Jedna osoba liječi se na Odjeljenju intenzivne njege KBC-a Split, dok su dvije na liječenju u Zagrebu.

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Prije samo osam dana preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio omiško područje.

Riječ je o I. K. (41), koja je preminula od posljedica teških opekotina u bolnici u Zagrebu. Bila je jedna od najteže povrijeđenih osoba. Tim tragičnim ishodom broj stradalih popeo se na četiri.

Dragana Antešević (34), turistička radnica iz BiH, stradala je na Jadranskoj magistrali pokušavajući da pobjegne od vatrene stihije, dok su njena 58-godišnja koleginica i penzionisani omiški vatrogasac Drago Lelas (79) preminuli u KBC-u Split.

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Ova nezapamćena tragedija zavila je omiški kraj u crno, a nadležne službe i dalje sprovode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odnio pet ljudskih života.

(Telegraf.rs)