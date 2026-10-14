Logo

Još jedna žrtva katastrofalnog požara u Omišu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.10.2026 14:02

Komentari:

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

Nažalost, preminula je još jedna, peta osoba od posljedica povreda zadobijenih u katastrofalnom požaru na omiškom području. Jutros je u KBC-u Split, na Odjeljenju intenzivne njege, preminuo muškarac rođen 1951. godine.

U ovom trenutku žive su još tri osobe od ukupno osam koje su bile životno ugrožene. Jedna osoba liječi se na Odjeljenju intenzivne njege KBC-a Split, dok su dvije na liječenju u Zagrebu.

илу-болница-21072026

Srbija

Muškarac uhapšen zbog krađe medicinskih aparata iz Kliničkog centra

Prije samo osam dana preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio omiško područje.

Riječ je o I. K. (41), koja je preminula od posljedica teških opekotina u bolnici u Zagrebu. Bila je jedna od najteže povrijeđenih osoba. Tim tragičnim ishodom broj stradalih popeo se na četiri.

Dragana Antešević (34), turistička radnica iz BiH, stradala je na Jadranskoj magistrali pokušavajući da pobjegne od vatrene stihije, dok su njena 58-godišnja koleginica i penzionisani omiški vatrogasac Drago Lelas (79) preminuli u KBC-u Split.

Горан Баре

Scena

Danas sahrana Gorana Bareta

Ova nezapamćena tragedija zavila je omiški kraj u crno, a nadležne službe i dalje sprovode detaljnu istragu kako bi se u potpunosti utvrdile sve okolnosti i uzroci izbijanja požara koji je odnio pet ljudskih života.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Omiš

Omiš požar

požar

Komentari (0)

Pročitajte više

У судару аутомобила и бицикла једна особа повријеђена

Hronika

U sudaru automobila i bicikla jedna osoba povrijeđena

4 h

0
Дом здравља Бањалука здравствена установа

Banja Luka

Sve više pacijenata sa simptomima gripe u Banjaluci, ljekari izdali preporuke

4 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Maloljetnici nožem izboli učenika ispred škole: Dječak sa teškim povredama završio u bolnici

4 h

0
Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

Region

Stižu znatno strože kazne za vozače: Do 5.000 evra, zatvor, oduzimanje automobila

4 h

0

Više iz rubrike

Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

Region

Stižu znatno strože kazne za vozače: Do 5.000 evra, zatvor, oduzimanje automobila

4 h

0
Андреј Пленковић

Region

Rasprava o opozivu Plenkovića trajala do dva sata iza ponoći

6 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Uoči utakmice Hajduka i Ajaksa uhapšene 32 osobe

7 h

0
Ротација

Region

Vozio u rikverc na auto-putu: Dvije osobe poginule, dijete u životnoj opasnosti

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

46

Orban: Mađar stavlja djecu na milost i nemilost rodnog lobija

17

45

Konaković o gašenju "Trojke": Čista laž

17

20

Zatražena osuđujuća presuda za Mevlida Jašarevića

17

11

Evro na najnižem nivou u odnosu na dolar za posljednjih 16 mjeseci!

17

10

Centar dana, 14.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima