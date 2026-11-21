U mjestu Bajice, na Cetinju, jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član jedne organizovane kriminalne grupe, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je blokirala uže i šire područje, kao i putne pravce oko grada, a u toku je potraga za počiniocem.

Region Ubijen Miloš Đuričković, grad blokiran

Iz policije su naveli da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje jutros obaviještena da je u Bajicama pronađeno tijelo muškarca.

Ko je Miloš Đuričković

Miloš Đuričković povezivan je sa Škaljarskim klanom, a već je jednom preživio atentat kada je teško ranjen.

On je 2017. godine upucan u vrat dok je bio na terasi njegovog stana.

Đuričković je tada uspio da preživi povrede.

Brat mu takođe ubijen

Godinu dana ranije, 2016, Milošev brat Radomir Đuričković ubijen je na Cetinju hicima iz automobila u pokretu.

Radomir Đuričković je takođe povezivan sa Škaljarskim klanom, a u vezu s njegovom likvidacijom dovođeni su pripadnici Kavačkog klana.

Đuričković je izrešetan automatskom puškom, a auto koje su ubice koristili sutradan je pronađeno zapaljen na području Rijeke Crnojević.