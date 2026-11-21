Autor:ATV redakcija
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U mjestu Bajice, na Cetinju, jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član jedne organizovane kriminalne grupe, saopšteno je iz Uprave policije.
Policija je blokirala uže i šire područje, kao i putne pravce oko grada, a u toku je potraga za počiniocem.
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Ubijen Miloš Đuričković, grad blokiran
Iz policije su naveli da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje jutros obaviještena da je u Bajicama pronađeno tijelo muškarca.
Miloš Đuričković povezivan je sa Škaljarskim klanom, a već je jednom preživio atentat kada je teško ranjen.
On je 2017. godine upucan u vrat dok je bio na terasi njegovog stana.
Đuričković je tada uspio da preživi povrede.
Godinu dana ranije, 2016, Milošev brat Radomir Đuričković ubijen je na Cetinju hicima iz automobila u pokretu.
Radomir Đuričković je takođe povezivan sa Škaljarskim klanom, a u vezu s njegovom likvidacijom dovođeni su pripadnici Kavačkog klana.
Đuričković je izrešetan automatskom puškom, a auto koje su ubice koristili sutradan je pronađeno zapaljen na području Rijeke Crnojević.
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