Policijska uprava karlovačka oglasila se danas, 18. novembra, povodom teške saobraćajne nesreće koja se rano jutros dogodila kod Slunja, a u kojoj su poginule tri osobe, dok su tri povrijeđene. U nesreći su učestvovala i dva teretna vozila sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine.

"Jutros u 6.05 časova na državnom putu D-1 u mjestu Blagaj, grad Slunj, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su tri osobe smrtno stradale, a tri su povrijeđene. Putničkim vozilom karlovačkih registarskih oznaka u smjeru Karlovca upravljao je 52-godišnji hrvatski državljanin koji je u lijevoj krivini, preko dvostruke pune linije, započeo preticanje skupa vozila sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine, kojim je upravljao 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju policije.

Kako su pojasnili, automobil je tom prilikom udario u putničko vozilo sisačkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 56-godišnji hrvatski državljanin.

Od siline udara automobil se zarotirao i udario u drugu grupu vozila sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine, kojim je u smjeru Karlovca upravljao 66-godišnjak, nakon čega se zaustavio na sredini kolovoza.

Poznati detalji nesreće: Troje poginulih i troje povrijeđenih

Iz policije su naveli da se automobil karlovačkih registarskih oznaka nakon prvog sudara nastavio kretati prema Karlovcu.

Vozilo je potom udarilo u kameni usjek pored puta, od kojeg se odbilo, zarotiralo i udarilo u prednji dio teretnog vozila kojim je upravljao 30-godišnji državljanin BiH, a koje je prethodno pokušalo da pretekne.

"U saobraćajnoj nesreći smrtno su stradali 56-godišnji vozač putničkog vozila sisačkih registarskih oznaka, kao i 51-godišnji suvozač i 53-godišnji putnik iz istog vozila, svi hrvatski državljani. Drugi putnik iz vozila sisačkih registarskih oznaka, 54-godišnji hrvatski državljanin, teško je povrijeđen", saopšteno je iz policije.

Region Poznat identitet stradalih u jezivoj nesreći, među njima i predsjednik fudbalskog kluba

Teške tjelesne povrede opasne po život zadobio je 52-godišnji vozač automobila karlovačkih registarskih oznaka, dok je 52-godišnja putnica iz istog vozila, takođe hrvatska državljanka, lakše povrijeđena.

Policija najavila krivičnu prijavu protiv vozača

Na mjestu nesreće policijski službenici i zamjenik županijskog državnog tužioca u Karlovcu obavili su uviđaj.

Utvrđeno je da su svi učesnici saobraćajne nesreće koristili sigurnosne pojaseve.

"Saobraćaj na toj dionici državnog puta bio je obustavljen do 11 časova, nakon čega je normalizovan. Zbog izazivanja saobraćajne nesreće protiv 52-godišnjeg vozača nadležnom državnom tužilaštvu biće podnesena krivična prijava", naveli su iz policije.

Poginuli krenuli prema Škabrnji: Topusko proglašava dan žalosti

Sva trojica poginulih muškaraca bila su iz Topuskog, a prema riječima načelnika ove opštine Ivice Kuzmića, krenuli su prema Škabrnji na obilježavanje godišnjice stradanja.

"Juče smo bili svi zajedno i palili svijeće. Rekli su mi da ne znaju hoće li za Vukovar ili Škabrnju. Krenuli su za Škabrnju i dogodila se tragedija", rekao je Kuzmić za portal 24sata.

On je otkrio da su poginuli bili poznati i cijenjeni članovi lokalne zajednice.

"Jedan je bio predsjednik našeg fudbalskog kluba, drugi je jedan od većih preduzetnika kod nas, a treći je penzionisani pripadnik Gromova. Velika je ovo tragedija za opštinu, proglasićemo dan žalosti. Strašno", rekao je načelnik.

Dodao je da je među povrijeđenima i njegov punac.

Na društvenim mrežama lokalnog fudbalskog kluba potvrđeno je da je u nesreći poginuo predsjednik kluba.

Povodom tragedije oglasila se i gradonačelnica Slunja Mirjana Puškarić.

"Svaki izgubljeni život je velika tragedija, jako nam je žao zbog izgubljenih života. Pogotovo što su to ljudi koji su se kretali prema Škabrnji na današnje obilježavanje", rekla je Puškarićeva.