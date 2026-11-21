Na glavnom zagrebačkom trgu u subotu veče održala se komemoracija za Kristiana Josipa Periša (32).

On je, podsjetimo, prije tačno mjesec preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

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Komemoraciju je organiziovala njegova porodica.

Okupljeni su pozvani da ponesu bijele jastuke, koji su postali simbol porodične inicijative "Nećete nas ugušiti".

Naime, Kristian Periš je preminuo u trenucima kad mu je glava bila prekrivena jastukom.

Okupljenima se emotivnim govorom obratila njegova sestra Mihaela.

Vidno potresena, prisjetila se njihovog djetinjstva, bratove neizmjerne brige za porodicu i posebne povezanosti koju su dijelili.

Njene riječi bile su posvećene bratu koji je, kako je istakla, cijeli život osjećao potrebu štititi svoje sestre.

"Možda sam ja s vremenom zaboravila neke stvari kroz koje sam prošla, ali on nije zaboravio kako je bilo gledati svoju malu sestru u bolnici u takvim situacijama. I možda nikad nije prestao osjećati da mora biti tu za mene. To je bio Kristian", rekla je Mihaela.

Prisjetila se kako joj brat nije uvijek morao riječima pokazivati koliko brine za nju.

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Njegova prisutnost i osjećaj sigurnosti koji joj je pružao bili su dovoljni da zna kako se uvijek može osloniti na njega.

"Možda nije uvijek morao ništa reći. Možda nisam uvijek ni primjećivala koliko brine. Ali negdje sam uvijek znala da imam njega. Da postoji neko ko će se zabrinuti, ko će me pitati jesam li dobro, ko će imati potrebu stati ispred mene i zaštititi me od svega što može", ispričala je Mihaela, prenose hrvatski mediji.

Posebno emotivno govorila je o Kristianovoj ulozi u porodici. Iako su njihovi roditelji, kako je naglasila, cijeli život posvetili djeci, njen je brat osjećao posebnu odgovornost za svoje sestre.

"Iako su naši roditelji divni ljudi, puni brige za nas, te se za nas žrtvuju cijeli svoj život, svejedno je Kike u posljednje vrijeme često govorio kako je on tu da čuva mene i sestru. Kao da je njegova uloga biti naš zaštitnik", kazala je Mihaela.

Okupljenima se obratio i hrvatski pjevač Marko Kutlić. Zamolio je građane da minutom šutnje odaju počast preminulom Kristianu, prenosi RadioSarajevo.

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Okupljeni su se u tišini prisjetili Kristiana i iskazali podršku njegovoj porodici.