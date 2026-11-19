Hrvatske autoceste pripremaju velike promjene u sistemu naplate putarine na auto-putevima, a vozače očekuje ukidanje zaustavljanja na naplatnim rampama i uvođenje zelenih i žutih traka.

Hrvatske autoceste stavile su u četvrtak, 19. novembra, na prethodno savjetovanje nabavku saobraćajne signalizacije i opreme za beskontaktnu naplatu putarine na 119 naplatnih prolaza, a vrijednost posla procijenjena je na 8,83 miliona evra bez PDV-a, piše Klikni.hr.

Za vozače to znači kraj zaustavljanja na naplatnim rampama. Na auto-put će se ulaziti i sa njega izlaziti bez zaustavljanja, dok plaćanje gotovinom više neće biti moguće. Prolazak vozila evidentiraće portali iznad saobraćajnice, kamere i senzori.

Projektanti u tehničkom opisu navode da novi sistem za vozače predstavlja veliku promjenu dosadašnjih navika. Zbog toga je neophodno postaviti jasnu saobraćajnu signalizaciju kako bi se spriječilo naglo kočenje, zaustavljanje i prestrojavanje u posljednjem trenutku.

Zelene trake za registrovane, žute za ostale vozače

Kolovoz na naplatnim prolazima na kojima neće biti zaustavljanja biće označen zelenom bojom. Tim trakama kretaće se vozila koja su unaprijed registrovana u sistemu naplate putarine.

Vozači koji nisu registrovani moraće prilikom ulaska na auto-put da koriste žutu traku. To se odnosi na motocikle, putničke automobile, kampere i teretna vozila do 3,5 tone.

Na tim prolazima kamera će očitati registarsku tablicu, dok će vozač prijaviti bankovnu karticu sa koje će naknadno biti naplaćena putarina.

Kamioni teži od 3,5 tone i autobusi moraće imati novi ENC uređaj.

Ograničenje brzine na 40 kilometara na čas

Vozači će na saobraćajne znakove koji upozoravaju na novi sistem naplate nailaziti približno 400 metara prije naplatne stanice.

Na samim naplatnim stanicama najveća dozvoljena brzina biće 40 kilometara na čas, u oba smjera.

Zelene i žute trake biće međusobno odvojene betonskim ogradama, dok će prolazi koji više nisu potrebni biti zatvoreni.

Posao je podijeljen u devet grupa prema autoputevima.

Najveća grupa, procijenjena na 1,86 miliona evra, obuhvata 22 naplatna prolaza od Svetog Roka do Ploča, kao i na autoputu prema Metkoviću.

Najmanja grupa, vrijedna 230.000 evra, obuhvata 16 prolaza od Učke do Žminja.

Na auto-putu od Bregane do Okučana radovi su planirani na devet prolaza, među kojima su Zagreb istok, Ivanić-Grad, Križ, Popovača i Kutina.

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Izvođači će za završetak radova imati između 25 i 45 dana, u zavisnosti od grupe.

Novi sistem vrijedan više od 160 miliona evra

Ukupna vrijednost projekta uvođenja novog sistema naplate putarine znatno je veća.

Prema odluci Vlade Hrvatske, projekat je vrijedan 160,5 miliona evra.

Od tog iznosa, 115,6 miliona evra obezbijeđeno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će preostali dio, koji se uglavnom odnosi na PDV, finansirati Hrvatske autoceste.

Glavni ugovor za uvođenje sistema HAC je zaključio sa slovačkom kompanijom SkyToll i češkom kompanijom TollNet, a njegova vrijednost iznosi 79,9 miliona evra bez PDV-a.

Prethodno savjetovanje otvoreno je do 26. novembra, nakon čega Hrvatske autoceste mogu raspisati tender.