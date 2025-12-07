Logo
Large banner

Majka iz BiH osumnjičena da je tjerala maloljetne sinove na prinudni rad

Izvor:

Agencije

07.12.2025

15:17

Komentari:

0
Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

Crnogorska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.M. (36), državljanke Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršila trgovinu ljudima koristeći vlastitu maloljetnu djecu za prinudni rad.

Prema navodima istražilaca, žena je tokom septembra i oktobra ove godine primoravala svoje sinove, stare 11 i 16 godina, da svakodnevno rade kako bi joj predavali sav zarađeni novac.

konobar pixabay

Banja Luka

Banjaluka mijenja radno vrijeme kafića

Djeca su, kako se sumnja, pripremala hranu koju su potom prodavala ispred jednog tržnog centra u Podgorici, dok je majka, koristeći njihovu zavisnost i teške prilike, upravljala cijelim procesom i zadržavala prihod.

Krivična prijava podnesena je po nalogu tužioca, uz angažman službenika specijalizovanih za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.

Старац-пензионер-пензионери

Zanimljivosti

Žena šokirala svojom izjavom: ''Zaljubljena sam u svekra, mijenjala bih život roditelja da on duže poživi''

Iz policije poručuju da će nastaviti intenzivno raditi na identifikaciji žrtava i procesuiranju odgovornih, naglašavajući da je zaštita maloljetnika prioritet u ovakvim slučajevima.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Krivična prijava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Скок потрошње на ''црни петак'' феномен у Српској

Ekonomija

Skok potrošnje na ''crni petak'' fenomen u Srpskoj

2 h

0
Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Savjeti

Ovaj ritual koji čisti krv i jetru za samo tri dana

2 h

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Svijet

Dječak (5) izazvao požar prskalicom, izgorio komšijin automobil

2 h

0
Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

Republika Srpska

Kovačević: Integritet izbora nije nerušen, a kod opozicije odavno ne postoji

2 h

3

Više iz rubrike

Силовао пријатељицу своје жене, па назвао супругу са једним захтјевом

Region

Silovao prijateljicu svoje žene, pa nazvao suprugu sa jednim zahtjevom

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Detalji brutalnog ubistva djevojke: ''Imala je 30 uboda nožem''

4 h

0
Медијатор за рад са дјецом осумњичен да је ударио малољетну особу

Region

Medijator za rad sa djecom osumnjičen da je udario maloljetnu osobu

5 h

0
Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Region

Influenseri i samoprozvani nutricionisti šire dezinformacije o ishrani

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner