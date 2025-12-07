Majka iz BiH osumnjičena da je tjerala maloljetne sinove na prinudni rad

Crnogorska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.M. (36), državljanke Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je izvršila trgovinu ljudima koristeći vlastitu maloljetnu djecu za prinudni rad.

Prema navodima istražilaca, žena je tokom septembra i oktobra ove godine primoravala svoje sinove, stare 11 i 16 godina, da svakodnevno rade kako bi joj predavali sav zarađeni novac.

Djeca su, kako se sumnja, pripremala hranu koju su potom prodavala ispred jednog tržnog centra u Podgorici, dok je majka, koristeći njihovu zavisnost i teške prilike, upravljala cijelim procesom i zadržavala prihod.

Krivična prijava podnesena je po nalogu tužioca, uz angažman službenika specijalizovanih za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.

Iz policije poručuju da će nastaviti intenzivno raditi na identifikaciji žrtava i procesuiranju odgovornih, naglašavajući da je zaštita maloljetnika prioritet u ovakvim slučajevima.