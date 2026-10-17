Metak probio staklo vozila hitne pomoći u pokretu, povrijeđen medicinski tehničar

Na autoputu A3 u Hrvatskoj, između Lužana i Brodskog Stupnika, dogodio se incident u kojem je metak pogodio vozilo hitne pomoći u pokretu i ranio medicinskog tehničara.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske saopćeno je da su dojavu o povređivanju zaposlenika saniteta zaprimili oko 16:30 sati. Incident se dogodio na južnoj kolovoznoj traci autoputa, dok je vozilo bilo u pokretu.

Tom prilikom razbijeno je desno bočno vjetrobransko staklo, kroz koje je prošlo streljivo za sada neutvrđenog kalibra.

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Povrijeđenom putniku pružena je ljekarska pomoć u Opštoj bolnici Slavonski Brod.

Policija nastavlja rad na slučaju i provodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog incidenta.

(Avaz)