Metak probio staklo vozila hitne pomoći u pokretu, povrijeđen medicinski tehničar

Autor:ATV redakcija
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Na autoputu A3 u Hrvatskoj, između Lužana i Brodskog Stupnika, dogodio se incident u kojem je metak pogodio vozilo hitne pomoći u pokretu i ranio medicinskog tehničara.
Iz Policijske uprave brodsko-posavske saopćeno je da su dojavu o povređivanju zaposlenika saniteta zaprimili oko 16:30 sati. Incident se dogodio na južnoj kolovoznoj traci autoputa, dok je vozilo bilo u pokretu.
Tom prilikom razbijeno je desno bočno vjetrobransko staklo, kroz koje je prošlo streljivo za sada neutvrđenog kalibra.
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Povrijeđenom putniku pružena je ljekarska pomoć u Opštoj bolnici Slavonski Brod.
Policija nastavlja rad na slučaju i provodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog incidenta.
(Avaz)
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