Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je danas u Ohridu da Evropska unija /EU/ prolazi kroz teško vrijeme i nema odgovore na izazove koji su pred njom, dok su rješenja koja se nude loša.

Milanović je na konferenciji za medije nakon sastanka lidera Brdo Brioni procesa istakao da je ovogodišnji sastanak procesa bio jedan od najkonstruktivnijih, te da je atmosfera bila ugodna.

"Vidjeli smo razumno pristupanje problemima koji nas dijele i danas nosim taj utisak", rekao je Milanović.

On je podsjetio da je ovaj proces zamišljen kao pomoć Slovenije i Hrvatske ostalim zemljama regiona na putu ka EU, prenosi Srna.

Govoreći o rezoluciji o Vukovaru Evropskog parlamenta, Milanović je rekao da se radi o rezoluciji poludemokratske institucije nedemokratske EU.

"To je stav i ja se sa elementima tog dokumenta slažem i razumijem da ne možemo imati isto mišljenje o tim pitanjima i nećemo ih nikada imati", istakao je Milanović.

Predsjednik Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova rekla je da je Brdo-Brioni proces jedna od najboljih inicijativa koja govori o važnosti dobrosusjedskih odnosa, navodeći da je napredak zemalja regiona važan ne samo za njih, nego i za EU.

"Nama je jasno, a mislim da je i EU da ona, ukoliko želi da bude faktor na globalnoj i složenoj političkoj sceni, mora da shvati da treba da bude i geopolitička unija. U suprotnom, bez zapadnog Balkana, ostaviće geopolitički vakuum, a u politici vakuum nikada ne postoji", rekla je ona.

Prema njenim riječima, na današnjem sastanku istaknuto je i da mladima ne treba ostaviti budućnost, već ih treba uključiti u rješavanje problema.

Predsjednik Slovenije Nataša Pirc Musar rekla je da Brdo-Brioni proces donosi konkretne rezultate, te da je jedan od njih saradnja službi za zapošljavanje čiji su predstavnici razgovarali o mogućnostima zapošljavanja mladih.

"Zato sam danas predložila da naredne godine organizujemo poseban sastanak direktora javnih službi za zapošljavanje iz svih zemalja učesnica. Njihov zadatak bio bi da pripreme konkretne prijedloge i zajednički plan mjera za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja mladih i smanjenje rizika od odlaska mladih", naglasila je ona.