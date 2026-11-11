Milanović žestoko udario na Plenkovića: "Uvlači Hrvatsku u tuđi rat"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kritikovao je izjavu premijera Andreja Plenkovića da je zabrinjavajuće što hrvatski vojnici ne učestvuju u misijama podrške Ukrajini, optuživši ga da ne zastupa interese Hrvatske i da je grubo uvrijedio hrvatsku vojsku.

Plenković je u utorak u Saboru rekao da je „ozbiljan nedostatak“ i „zabrinjavajuće“ to što Hrvatska nije dio NATO-ove misije NSATU i misije Evropske unije EUMAM, za šta je optužio Milanovića i lijevu opoziciju. Takođe je rekao da su ukrajinske oružane snage trenutno „najobučenija, najprilagođenija, najdinamičnija i, u smislu borbenog iskustva, najzanimljivija evropska vojska koja postoji“.

Milanović je u srijedu na Fejsbuku napisao da je premijer „ponizio vlastitu vojsku“, a „nekritički uzdizao tuđu“, čime „nije zastupao hrvatske interese, nego ponovio ono što mu se diktira i sugeriše iz Brisela“.

„Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se o njima“, istakao je hrvatski predsjednik.

Kritikovao je Plenkovića, navodeći da je upravo on taj koji „nema pojma“ jer njegova vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). Riječ je o civilno-vojnoj organizaciji unutar komandne strukture NATO-a, osnovanoj radi sistematskog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih odbrambenih kapaciteta NATO-a i Ukrajine.

Milanović tvrdi da je, kao vrhovni komandant, još prije osam mjeseci podržao odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj te da je nakon toga više puta, pismeno i usmeno, pozivao Ministarstvo odbrane (MORH) da to podrži.

„Do danas nijedan hrvatski vojnik tamo nije otišao. Plenković očigledno nema pojma zašto, a trebalo bi da zna jer odluka o slanju vojnika zavisi isključivo od MORH-a“, rekao je Milanović.

Plenkoviću je zamjerio i to što, kako navodi, nije upoznat sa materijalnim stanjem vojske, o čemu mu je pisao prije mjesec dana, pozivajući ga da se preduzmu konkretne mjere za jačanje njene spremnosti.

„I šta je Plenković uradio? Ništa, osim što je ministar odbrane pozvao načelnika Glavnog štaba na razgovor kako bi utvrdio, zamislite, ko je i zašto vrhovnom komandantu dao tačne informacije o stanju u Hrvatskoj vojsci!“, nastavio je hrvatski predsjednik.

„Hrvatska vojska je profesionalna, sposobna i odana Republici Hrvatskoj i u nju imam puno povjerenje. A Plenkovića pozivam da prestane da vodi samo tuđe brige i još jednom pročita dopis koji sam mu, u dobroj vjeri, uputio samo s jednim ciljem: da vlada i Ministarstvo odbrane počnu da rješavaju nagomilane probleme koji muče Hrvatsku vojsku“, zaključio je Milanović, a prenosi Radio Sarajevo.