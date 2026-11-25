Crna Gora se nada da će do kraja godine završiti pregovore o svim poglavljima u vezi sa članstvom u EU i da će do ljeta sljedeće godine potpisati pristupanje Uniji, izjavio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je po dolasku na Samit EU-zapadni Balkan u Briselu rekao da je Crna Gora odmakla najdalje u pregovorima o članstvu u EU.

"Nadamo se da je ovo posljednji samit za Crnu Goru u ovoj ulozi", dodao je crnogorski predsjednik.

Milatović je ocijenio da bi prijem Crne Gore u članstvo Unije "bio pozitivan signal ostalim zemljama kandidatima da je politika proširenja Unije živa".

On je rekao da Crna Gora ulazi u EU pod istim uslovima kao Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Poljska i druge zemlje, sa svim pravima i obavezama koje važe za članice evropskog bloka.

Milatović je naglasio da Podgorica želi da zajedno sa Zagrebom riješi pitanje razgraničenja sa Hrvatskom i na kopnu i na moru.

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On je ukazao da Hrvatska nije imala riješeno pitanje granice sa Slovenijom u trenutku kada je ušla u EU, ali je primljena u evropski blok i dodao da Crna Gora, u tom smislu, ima svoje nacionalno dostojanstvo.

Samit EU-zapadni Balkan je najvažniji događaj za sve zemlje kandidate za učlanjenje u Uniju, koja treba da okupi sve zemlje kandidate i ponudi im iste uslove u procesu pristupanja bloku zasnovanom na zaslugama, izjavio je premijer Albanije Edi Rama.

On je po dolasku na Samit EU-zapadni Balkan u Briselu rekao da je samit važan i za članice Unije, jer se radi o trenutku za otvoreni razgovor o proteklom periodu i idejama za budućnost.

Rama je izrazio uvjerenje da je sada pravi trenutak za dodatno zalaganje za veću integraciju, te da EU treba da napravi hrabar korak i okupi sve zemlje kandidate za pregovaračkim stolom bez mijenjanja procesa integracije zasnovanog na zaslugama.