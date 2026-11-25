Autor:ATV redakcija
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Žena iz Belišća prevarena je za 3.765 evra. Kako je saopštila Osječko-baranjska policijska uprava, pedesetogodišnjakinja sa područja Belišća je 24. novembra na mobilni telefon primila poruku nepoznate osobe koja se predstavila kao njen sin i zatražila novac.
Vjerujući da komunicira sa sinom, žena je zamolila svoju dvadesetogodišnju ćerku da sa bankovnog računa uplati traženih 1.920 evra. Nakon toga, nepoznata osoba ponovo je poslala poruku i zatražila još 1.845 evra, koje je pedesetogodišnjakinja uplatila sa svog računa.
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Kada je nepoznata osoba zatražila dodatnih 800 evra, majka i ćerka posumnjale su da je riječ o prevari, pa su pozvale sina na njegov uobičajeni broj telefona. On im je tada rekao da nije mijenjao broj mobilnog telefona niti tražio novac.
Nepoznati počinilac oštetio je majku i ćerku za ukupno 3.765 evra. Policija traga za počiniocem.
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