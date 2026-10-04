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Muškarac stradao dok je pokušavao da ugasi požar

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04.10.2026 18:10

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Muškarac star 76 godina danas je smrtno stradao dok je pokušavao da ugasi požar u selu Grešće u Albaniji.

Prema prvim informacijama iz policije, muškarac N. C. je danas oko podneva navodno , zapalio vatru na svom zemljištu kako bi spalio otpad, ali se vatra otela kontroli i on je, pokušavajući da je ugasi, izgubio život, prenosi Kosovo onlajn.

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U međuvremenu, situacija sa požarom u šumskom području Đinara kod Elbasana pogoršala se prije podne, jer je vatra zahvatila oko deset hektara šume i približila se na oko 500 metara od naseljenog područja i poslovnih objekata u turističkom naselju.

Na terenu je angažovano 15 vatrogasaca, 70 zaposlenih u opštini Elbasan i 30 pripadnika Oružanih snaga, koji obuzdavanju širenja požara.

(Srna)

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Albanija

požar

stradao muškarac

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