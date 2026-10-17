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Najezda stršljenova prekinula utakmicu

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17.10.2026 18:20

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Најезда стршљенова прекинула утакмицу
Foto: Pixabay

Utakmica ragbi reprezentacija Hrvatske i Slovenije odigrana danas u Splitu ostaće upamćena po nesvakidašnjem prekidu koji su izazvali stršljenovi.

Kako pišu hrvatski mediji, početak drugog poluvremena na Starom placu kasnio je 25 minuta jer se na terenu pojavio roj stršljenova.

Igrači su već bili postrojeni na centru kada ih je sudija vratio s tereta.

Organizatori su problem pokušali riješiti sprejevima i vrećama zemlje, a igra je nastavljena tek kada je situacija stavljena pod kontrolu, prenosi Srna.

Ragbi reprezentacija Hrvatske savladala je Sloveniju u Splitu sa 53:8.

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Tagovi :

utakmica

stršljen

Slovenija

Hrvatska

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