Jedan detalj koji je problematičan od početka postupka jeste da li je 32-godišnjak imao metalni bokser kod sebe kada je stigao u Psihijatrijsku kliniku Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

Policija mu ga nije oduzela, što je već pomenuo ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Međutim, prema dokumentaciji Državnog tužilaštva, medicinsko osoblje ga je primijetilo nekoliko sati prije kobnog vezivanja.

Načelnik policije Nikola Milina juče je još jednom u Saboru odbacio navode o bokseru, navodeći da prilikom bezbjednosne provere Periša policija nije pronašla nikakve predmete pogodne za napad.

"Indeksu" je sada omogućen pristup bolničkom dokumentu u kojem je bokser eksplicitno naveden među Perišovim ličnim stvarima. Riječ je o obrascu o primopredaji ličnih stvari pokojnika, od 22. oktobra 2026. godine, dan nakon Perišove smrti.

Na spisku predmeta predatih jednoj od Perišovih sestara, uz ključeve, dokumenta, novac, sunčane naočare, punjač za mobilni telefon i ručni sat, nalaze se i bokserske gaće.

Načelnik policije: Nije bilo pomena o bokseru

Milina je juče na tematskoj sjednici saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku rekao da policajci prilikom bezbjednosne provjere kod Periša nisu pronašli nikakve predmete pogodne za napad.

Nakon sjednice, novinarima je ponovio da je Periš bezbjednosno provjeren i da kod njega nije pronađen bokser. Metalni bokser, međutim, pominju i u odluci Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu o proširenju istrage.

Prema izjavi doktorke Lucije Šenjug Mance, tokom razgovora Periš je pokazao metalni bokser gaće i klešta za cijeđenje, što policija prethodno nije primjetila.

Iz izjave tadašnje direktorke bolnice Majde Grah proizilazi da je Periš tokom razgovora sa doktorkom Silvanom Jelavić predao metalni bokser i još jedan predmet, takozvani cediljku, a poslije 16 časova pristao na terapiju.

Prema ovoj izjavi, Periš više nije imao bokser nekoliko sati prije kobne intervencije.

Porodični advokat: Sestre nisu primjetile bokser

Advokata porodice Periš, Leon Zrnić, govorio je o predatim ličnim stvarima i potvrdi iz bolnice. Rekao je da nije vidio dokument, i da ima informacije od Kristijanovih sestara da nisu primjetile bokser među ličnim stvarima koje su preuzele iz bolnice.

Zato ostaje otvoreno pitanje kako je bokser završio u bolnici i zašto ga policija nije pronašla tokom bezbjednosne provjere ako ga je Periš u tom trenutku imao kod sebe.

Postavlja se i pitanje šta se dogodilo sa bokserom nakon Perišove smrti, odnosno da li je on zaista predat porodici, s obzirom na to da je bio naveden na bolničkom spisku predatih stvari, ali ga sestre, prema riječima njihovog advokata, nisu primjetile.