Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju opsežne mjere i radnje na rasvjetljavanju ubistva M.Đ, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

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"Službenici Uprave policije danas su, preduzimajući hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ubistva M.Đ. (56), čije je beživotno tijelo pronađeno danas, pored primarnog mjesta zločina u Bajicama, na teritoriji opštine Cetinje, gdje je, kako se sumnja, izvršeno ovo ubistvo, pronašli i sekundarno mjesto zločina na drugoj lokaciji, gdje je otkriveno zapaljeno vozilo. U njemu su se nalazile dvije puške oštećene u požaru, a sumnja se da su vozilo i oružje korišćeni prilikom izvršenja ubistva M.Đ."

"Policijski službenici, u saradnji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju koordinisane konkretne mjere i radnje radi provjere i analize predmeta pronađenih i izuzetih sa oba mjesta zločina, uz aktivnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju. Uzimajući u obzir da vozilo pronađeno na sekundarnom mjestu zločina nije registrovano u Crnoj Gori i da se ne nalazi u zvaničnim bazama nadležnih crnogorskih organa, kao ni drugi predmeti pronađeni na mjestu zločina, ovo krivično djelo karakteriše i element inostranosti."

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"Prema prvim prikupljenim informacijama, za sada se sumnja da su u ubistvu M.Đ. učestvovala najmanje dva lica kao neposredni izvršioci. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju opsežne aktivnosti kako na identifikovanju ove dvije osobe, tako i na provjeri povezanih lica koja su učestvovala u pripremi na teritoriji drugih država, kao i planiranju i izvršenju ovog teškog krivičnog djela i pružanju podrške izvršiocima nakon izvršenja krivičnog djela na teritoriji Crne Gore."

"Policija sprovodi detaljnu kriminalističku obradu u fazi otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnog djela i postupa po nalozima nadležnog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, radi prikupljanja dokaznog materijala. Na terenu su prisutne jake policijske snage koje sprovode blokade, detaljne kontrole, pretragu terena, kao i identifikaciju i lociranje izvršilaca ovog krivičnog djela."

"Uprava policije angažovala je odgovarajuće resurse, među kojima su i sredstva specijalizovane tehnike, nadzor iz vazduha, savremena oprema, kao i Helikopterska jedinica Vojske Crne Gore sa sofisticiranom opremom."

"Uzimajući u obzir da je ovo krivično djelo izvršeno kao posljedica djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i da, podsjećamo, ima elemente inostranosti, Uprava policije će, uz angažovanje svih organizacionih jedinica i u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora nadležnim za sprovođenje zakona, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom, dati konkretan odgovor organizovanom kriminalu, kao i aktuelnim hibridnim refleksijama i prijetnjama."

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"Uprava policije je tokom ove godine, podsjećamo, u saradnji sa državnim tužilaštvima rasvijetlila devet ubistava iz prethodnog perioda i spriječila desetine planiranih teških krivičnih djela. Izvršenje ovog ubistva, na čijem rasvjetljavanju predano radimo, kao ni aktivnosti koje preduzimamo na rješavanju drugih nerasvijetljenih ubistava, neće umanjiti sistemsko djelovanje Uprave policije na razbijanju i neutralisanju aktivnosti visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa."

"Poštujući pravo javnosti da zna, Uprava policije će, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon prvih konkretnih rezultata, blagovremeno obavijestiti javnost o navedenom", zaključuje se u saopštenju.

(Telegraf.rs)