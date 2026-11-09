Oglasilo se Tužilaštvo o teškoj nesreći kod Zagreba

Državno tužilaštvo Hrvatske (DORH) objavilo je sinoć detalje saobraćajne nesreće u kojoj su nakon prevrtanja autobusa Niš ekspresa kod Zagreba poginule dvije osobe, a 33 teže i lakše povrijeđene.

Autobus prešao u zaustavnu traku i naletio na metalnu zaštitnu ogradu.

Prema dosada prikupljenim podacima do nesreće je došlo kada je vozač, 55-godišnji državljanin Srbije, autobusom prešao u zaustavnu traku i prednjim dijelom autobusa naletio na metalnu zaštitnu ogradu.

Kako se navodi, usljed toga došlo je do naginjanja autobusa i silaska na ukošeni meki teren uz auto-put, gde se autobus prevrnuo i u klizanju zaustavio na ravnoj travnatoj površini.

Na licu mjesta poginule su državljanka Crne Gore rođena 2009. godine i jedna državljanka Hrvatske. Šestoro putnika prevezeno je u bolnicu s teškim tjelesnim povredama, dok je 27 putnika zadobilo lakše povrede.

Poginule maloljetnica i žena

DORH je naveo da su u nesreći poginule maloljetna državljanka Crne Gore (17) i državljanka Hrvatske, dok je šestoro putnika zadobilo teške tjelesne povrede, a 27 lakše.

Županijsko državno tužilaštvo u Velikoj Gorici naložilo je obdukciju stradalih.

Biće sprovedena dodatna vještačenja

Biće sprovedena i dodatna vještačenja i druge dokazne radnje da bi se utvrdile sve okolnosti saobraćajne nesreće.

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Uviđaj na mjestu nesreće obavio je zamenik županijskog državnog tužioca u Velikoj Gorici, uz pomoć policije.

Nesreća se dogodila u 7.24 na auto-putu kod Ivanić Grada, u smeru prema Zagrebu.

Povrijeđeni putnici su prevezeni u nekoliko zagrebačkih bolnica, gdje im se pruža sva potrebna zdravstvena njega. Prema posljednjim informacijama, među njima nema životno ugroženih.