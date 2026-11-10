Oglasio se vozač srpskog autobusa nakon tragedije kod Zagreba: "Nije tačno da sam zaspao"

Državljanin Srbije Dejan V. (55), vozač autobusa u kojem su u nedelju ujutru, nedaleko od Zagreba, poginule dve osobe, dok su 33 povređene, od kojih šest teško, narednih mesec dana provešće u pritvoru Remetinec, odlukom dežurne sudije Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Opštinsko državno tužilaštvo u Novom Zagrebu, gdje je danas u kasnim popodnevnim satima saslušan nakon niza komplikacija, zatražilo je pritvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

On je najpre priveden tužilaštvu u Velikoj Gorici, ali je tamo postupak zastao.

Vidno potresen cjelokupnom situacijom i posledicama koje će ga, kako se navodi, pratiti do kraja života, Dejan V, zaposlen u "Niš ekspresu", izneo je odbranu pred tužilaštvom, saznaje Jutarnji list.

Riječ je o muškarcu sa dugogodišnjim vozačkim iskustvom. Kako je sam rekao, kamione vozi 20 godina, a autobuse sedam.

Privođenje osumnjičenog Dejana V. na saslušanje u Opštinsko državno tužilaštvo

"Bio sam odmoran i naspavao sam se tokom vožnje, a onda smo se kolega i ja zamijenili na odmorištu. Najednom mi je tokom vožnje naglo pao šećer. Inače imam zdravstvenih problema sa šećerom", rekao je, kako nezvanično saznaje Jutarnji list, Dejan V.

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Time je odbacio tvrdnje brojnih putnika iz autobusa koji su za taj medij u bolnici rekli da je vozač zaspao, i to nedugo nakon što je preuzeo vožnju.

On je uhapšen još u nedjelju, nakon što su mu sanirane povrede, i od tada se nalazio pod nadzorom policije.

"Nikada više neću sjesti za volan"

"Nikada više neću sjesti za volan", istakao je osumnjičeni pred organima gonjenja, dodajući da nikada nije bježao od odgovornosti, pa neće ni sada.

Riječ je o tragediji koja se dogodila na 61. kilometru dionice između saobraćajnih čvorova Ivanić-Grada i naplatne stanice Zagreb-istok. Policijski uviđaj trajao je punih sedam sati.

Utvrđeno je da se autobus u trenutku nesreće, oko 7.25 sati ujutru, nije kretao sredinom obeležene saobraćajne trake, već je skrenuo udesno, prešao preko zaustavne trake i sletio sa kolovoza.

Tom prilikom probio je metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega je nastavio nekontrolisano da se kreće i prevrnuo se.

Pripadnike hitnih službi na mjestu nesreće dočekali su stravični prizori. Život su izgubile 17-godišnja državljanka Crne Gore i 53-godišnja žena porijeklom iz Splita, koja je živjela u Zagrebu.

Od ostalih putnika, petoro je zadobilo teške tjelesne povrede - četvoro državljana Srbije i jedna državljanka Hrvatske.

Još 25 putnika lakše je povrijeđeno. Među njima je bilo 18 državljana Srbije, troje državljana Hrvatske, kao i po jedan državljanin Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Ministarka zdravlja Hrvatske Irena Hrstić izjavila je u ponedjeljak da je od 11 osoba hospitalizovanih nakon nedjeljne saobraćajne nesreće na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, njih petoro pripremljeno za otpust iz bolnice.

Nijedan pacijent nije životno ugrožen.

"Na kraju je hospitalizovano 11 osoba, od kojih se pet priprema za otpust. Kliničko stanje pacijenata je dobro, niko nije životno ugrožen, dok će ostali i dalje biti pod nadzorom", rekla je Hrstić novinarima uoči konferencije Hine "Zdravstveni izazovi današnjice".

Vozači se smijenjivali za volanom

Autobus koji je iz Beograda krenuo sa dva vozača i 33 putnika, do granice je saobraćao bez problema.

Na graničnom prelazu putnici su u koloni proveli sat i po, a nakon ulaska u Hrvatsku autobus se zaustavio na prvom odmorištu pored benzinske stanice Ine.

Tu su se zadržali oko 20 minuta, tokom kojih su odmorili i popili kafu.

Već tada je svima bilo jasno da neće stići u Zagreb u predviđeno vrijeme, oko šest sati ujutru, pa su pojedini putnici počeli da se organizuju.

Bili su svjesni da će kasniti na krajnja odredišta, ali i propustiti presjedana na druge autobuse.

Nedugo prije nesreće, prvi vozač, koji je autobus preuzeo u Beogradu, zamijenio se sa kolegom na odmorištu. Međutim, oko 7.25 sati, dok su se približavali Zagrebu, mirna vožnja pretvorila se u tragediju.

Od 17-godišnje Vasilije P, učenice Umjetničke škole u Kraljevu, koja je poginula putujući u Prag na simpozijum umjetničkih škola, emotivno su se oprostili prijatelji, nastavnici i škola.

Oni su otkrili i da su u nesreći povrijeđeni još jedan nastavnik i učenik, ali da njihove povrede nisu opasne po život.