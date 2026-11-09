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Oružana pljačka u Podgorici: Lopovi prijetili pištoljem radniku i oteli novac

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АТВ редакција
09.11.2026 13:20

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Automobil policije Crne Gore.

Zaposleni u firmi za fizičko-tehničko obezbjeđenje prijavio da su dva za sada nepoznata lica jutros, oko devet časova, u Ulici Avda Međedovića, od njega uz prijetnju vatrenim oružjem, ukrala novac koji je prevozio u okviru obavljanja poslova transporta novca, saopšteno je iz Uprave policije.

"Prema prijavi, događaj se desio neposredno nakon preuzimanja pazara iz jednog marketa, dok se radnik nalazio u putničkom vozilu. Dva nepoznata lica su, prema navodima iz prijave, prišla vozilu, nakon čega su, uz prijetnju oružjem, otuđili vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac iz 16 poslovnih objekata", navodi se u saopštenju.

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O događaju je obaviješten Viši državni tužilac u Podgorici, sa kojim policija koordinira dalje aktivnosti i preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

(Tanjug)

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Tagovi :

Pljačka

Podgorica

Crna Gora

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