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Osam minuta tišine za Kristijana Josipa Periša na Cvjetnom trgu

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АТВ редакција
14.11.2026 12:17

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Osam minuta tišine za Kristijana Josipa Periša na Cvjetnom trgu
Foto: Facebook/Atletski klub Agram

Studentska inicijativa „Vrijeme za promjene“ organizovala je okupljanje pod nazivom „Osam minuta tišine za Kristijana Josipa Periša“, u znak sjećanja na 32-godišnjeg pacijenta koji je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u Zagrebu.

„Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u osam minuta tišine za Kristijana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti sa njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje.

Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će vremenom pasti u zaborav. Za Kristijana. Za istinu. Za odgovornost. Budimo zajedno. U tišini koja govori“, navedeno je u pozivu na okupljanje.

Podsjetimo, porodica Periš pozvala je građane na komemoraciju koja će biti održana u subotu, 21. novembra, u 18.30 časova na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca.

Porodica je naglasila da je riječ o njenoj zvaničnoj komemoraciji, koja nije povezana sa drugim događajima ili protestima posvećenim Perišu.

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Tagovi :

Kristijan Josip Periš

Hrvatska

smrt

Klinika za psihijatriju Jankomir

Cvjetni trg

Tišina

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