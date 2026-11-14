Osam minuta tišine za Kristijana Josipa Periša na Cvjetnom trgu

Studentska inicijativa „Vrijeme za promjene“ organizovala je okupljanje pod nazivom „Osam minuta tišine za Kristijana Josipa Periša“, u znak sjećanja na 32-godišnjeg pacijenta koji je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u Zagrebu.

„Osam minuta tišine za jedan mladi život koji je prerano ugašen. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u osam minuta tišine za Kristijana, u znak sjećanja na njega, solidarnosti sa njegovim najbližima i zahtjeva da okolnosti njegove smrti u Klinici za psihijatriju Jankomir dobiju odgovore koje javnost zaslužuje.

Ne želimo da njegovo ime postane još jedan slučaj koji će vremenom pasti u zaborav. Za Kristijana. Za istinu. Za odgovornost. Budimo zajedno. U tišini koja govori“, navedeno je u pozivu na okupljanje.

Podsjetimo, porodica Periš pozvala je građane na komemoraciju koja će biti održana u subotu, 21. novembra, u 18.30 časova na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, kod Manduševca.

Porodica je naglasila da je riječ o njenoj zvaničnoj komemoraciji, koja nije povezana sa drugim događajima ili protestima posvećenim Perišu.

(Indeks)