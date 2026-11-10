Otkriven novi skandal oko smrti Periša

Policija je snimke iz bolnice u Jankomiru izuzela dvije sedmice nakon prijave porodice Kristijana Josipa Periša. Četvorica tehničara su u pritvoru.

Indeks (Index) je saznao nove informacije iz istrage smrti 32-godišnjeg sportiste Kristijana Josipa Periša, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Porodica je samo dva dana nakon njegove smrti podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje na nesavjesno liječenje, a advokat je odmah zatražio i da bolnica sačuva sve snimke video-nadzora.

Prema informacijama koje je Indeks dobio iz dva izvora, policija je snimke iz bolnice izuzela tek 6. novembra, dvije sedmice nakon krivične prijave. Dan ranije slučaj je policiji prijavila i direktorka bolnice Majda Grah, nakon što je 4. novembra lično pregledala snimke i uočila nepravilnosti.

U međuvremenu su četvorica medicinskih tehničara završila u istražnom pritvoru zbog sumnje na teško ubistvo Periša. Sva četvorica dobila su vanredne otkaze. Unutrašnji nadzor u bolnici još traje, a konačan uzrok smrti trebalo bi da bude razjašnjen dodatnim sudsko-medicinskim i toksikološkim vještačenjima.

Porodica odmah posumnjala u nasilnu smrt

Sumnje porodice pojavile su se čim su vidjeli Periševo tijelo. Na glavi i vratu uočili su povrede kojih, prema njihovim tvrdnjama, ranije nije bilo.

Dodatno ih je uznemirilo to što im iz bolnice niko nije odmah javio da je Kristijan preminuo. Za njegovu smrt saznali su tek nakon što su se sami raspitivali o njegovom stanju.

Ni tada im, prema tvrdnjama porodice, nije odmah dozvoljeno da vide tijelo. Na kraju su ipak uspjeli da uđu u prostoriju u kojoj se nalazilo.

U bolnici im je rečeno da je Periš preminuo od zatajenja srca, što im je bilo neobično jer je bio sportista i, prema njihovim riječima, nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Kada su primijetili povrede na njegovom tijelu, porodica je počela da sumnja da smrt nije nastupila na način koji im je opisan.

Advokat: Odmah sam tražio da sačuvaju snimke

Porodica je angažovala advokata Leona Zrnića, koji je već 23. oktobra podnio krivičnu prijavu i zatražio postupanje Ministarstva zdravlja.

„Dana 23. oktobra 2026. podnio sam krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, kao i zahtjev nadležnom Ministarstvu radi sprovođenja inspekcijskog nadzora nad ustanovom, te zahtjev ustanovi da sačuva sve snimke video-nadzora jer sam vidio da će se u suprotnom sve zataškati“, izjavio je Zrnić za Indeks.

Taj datum je posebno važan za rekonstrukciju događaja.

Naime, predsjednik Upravnog odbora bolnice Mirando Mrsić potvrdio je da je direktorka Majda Grah snimke lično pregledala tek 4. novembra, nakon što je posumnjala u vjerodostojnost izvještaja koje je dobijala od zaposlenih.

Sljedećeg dana slučaj je prijavila policiji, a prema informacijama Indeksa, policija je snimke izuzela 6. novembra. Informativni razgovori sa članovima porodice i osobljem bolnice obavljeni su tek 7. novembra.

(Ana Raić/Indeks)